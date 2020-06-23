Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde şampiyon

KADINLAR Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen sezonu birinci olarak tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu pandemi sebebiyle ligleri tescil ettiğini açıkladı. Federasyonun internet sitesinden 'Camiamıza Duyuru' başlığı altında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz; dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını süresince toplum sağlığını ön planda tutarak hareket etmiş olup, bu süre içerisinde ligler (2) defa ertelenmiştir. Ancak gelinen süreçte liglerin devam edip etmemesi noktasında bir karar verilmesi elzem olduğundan konu hakkında kulüplerimizin de görüşlerine başvurulmuş olup büyük çoğunluğu liglerin 'devam etmemesi' yönünde görüş bildirmiştir."

Alınan kararlar doğrultusunda liglerde 'şampiyon' ilan edilmeyeceğini açıklayan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Avrupa kupalarına katılımın mevcut play-off sıralamasına göre olacağını duyurdu. Buna göre, play-off grubunu oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 29 puanla ilk sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor , bu sezon Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi şampiyonu oldu.

GENÇLER DE BİRİNCİ BİTİRDİ