Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya
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BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli formayla iki altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcusu Ece Haraç, '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli formayla iki altın madalya kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü'nün milli masa tenisi sporcusu Ece Haraç, milli formayla madalyalar kazanmaya devam ediyor. 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde Karadağ
'ın Podgorica kentinde düzenlenen '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'na Türkiye
damga vurdu. Şampiyonayı ferdilerde 9, takım maçlarında 2 olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamlayan Türkiye, Büyükler Balkan Şampiyonası tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek, takım halinde 'Balkan Şampiyonu' oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ay-yıldızlı formayla mücadele ettiği şampiyonada 1 takım şampiyonluğu ve 1 çiftler şampiyonluğu ile 2 altın madalyanın sahibi oldu. - BURSA
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