Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya
Son Dakika Spor Haber

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya

2 gün önce

BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli formayla iki altın madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli formayla iki altın madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli masa tenisi sporcusu Ece Haraç, milli formayla madalyalar kazanmaya devam ediyor. 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen '45. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Şampiyonayı ferdilerde 9, takım maçlarında 2 olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamlayan Türkiye, Büyükler Balkan Şampiyonası tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek, takım halinde 'Balkan Şampiyonu' oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç, ay-yıldızlı formayla mücadele ettiği şampiyonada 1 takım şampiyonluğu ve 1 çiftler şampiyonluğu ile 2 altın madalyanın sahibi oldu. - BURSA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Yazıcı: Lille'in en önemli transferlerinden biriyim
İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı Orkun Kökçü'den transfer itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:05:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece'den 2 altın madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]