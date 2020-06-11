Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı! - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, dış transferde Ramazan Serkan Kılıç ve Anıl Tokat'ın ardından orta oyuncu Murathan Kısal'la anlaştı.

Kariyerine Arçelik takımıyla başlayan oyuncu, Mef Okulları, Alanya Belediye, Ziraat Bankası, Spor Toto, Şahinbey Belediye, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne takımlarının kadrolarında da yer aldı.

Geçen sezon Japonya'nın Voreas Hokkaido ekibinde forma giyen Murathan Kısal, takımıyla lig ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.

Serkan Kılıç, Tokat, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:00 

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile anlaştı! - Son Dakika Spor
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