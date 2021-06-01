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Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası'na katılacak

01.06.2021 12:29
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası'na katılacak, System.String[]

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda üç gün süren Atletizm U20 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda üç gün süren Atletizm U20 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Alınan başarılı sonuçların ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 5 sporcusu, 13-14 Haziranda İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele etmeye hak kazandı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda madalyalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 28-30 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Atletizm U20 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine madalyayı es geçmedi. Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanırken, ilk 2'ye girmeyi başaran 5 sporcu Milli Takım biletini kaptı.

Milli Takım vizesi aldılar

Üç gün süren şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcular mücadele ederken, 400 metrede mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Zeynep Kuran, 55.65'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkarken, Milli Takım'a girmeye de hak kazandı. Organizasyonda üç adım atlamada Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Nazlıcan İnaltekin, 11.79'luk derecesiyle Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, yine Milli Takım'a girmeyi başardı. Şampiyonada 3 bin metre engellide Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Pelinsu Şahin de zirveye çıktı. Başarılı sporcu 10.45.89'luk derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, Milli Takım vizesi de aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Arzu Atlı da cirit atmada 48 metrelik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Milli Takım'a girmeye hak kazanırken, disk atmada İrem Aydın 42 metrelik atışıyla ikincilik kürsüsüne çıktı ve ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Büyükşehir Belediyespor ilk 2'ye girdi

Bu arada şampiyonada Büyükşehir Belediyespor'dan Melis Yasa da 3 bin metre yarışında 10.25'lik derecesiyle üçüncü olarak kulübe 6. madalyasını kazandırdı. Bu sonuçların ardında şampiyonada ilk 2'ye giren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 13-14 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda milli formayla mücadele etme hakkı elde ettiler. Yarışlar sonunda sporcuları Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Dergah Alkan, Kadir Doktur ve Mehmet Demirci tebrik etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası'na katılacak
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası'na katılacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Milli, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 5 sporcusu Balkan Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika Spor


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