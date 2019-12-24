Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti

6 saat önce

Bursa'da ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti, System.String[]

Bursa'da ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. İndirim kararının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı açıklandı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, Bursa'daki içme suyu fiyatları güncellendi. Alınan karara göre; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme suyunu 30 indirimli kullanacak.


Toplantıda ayrıca, 'BUSKİ'nin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle' içme suyu fiyatlarında da zorunlu olarak yüzde 15 oranında zam yapıldı. İndirim ve artış kararları, tek maddede oyçokluğuyla alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, içme suyundaki indirim kararının 'Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca onaylanan, her yıl güncellenen listelere göre' yapılacağını söyledi. Kararın 44 bin civarında ihtiyaç sahibini ilgilendirdiğini belirten Başkan Aktaş, sudaki artışın ise yağışların yetersiz kalması ve ekstra yatırımların finansmanı anlamında zorunlu olarak yapıldığını vurguladı.


CHP'den Başkan Aktaş'a tebrik


Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 29 Aralık tarihinde sona ermesi planlanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı nedeniyle Başkan Aktaş'ı kutladı. Ayradilli, 'Çok başarılı bir hizmet' olarak nitelendirdiği etkinliğin Bursa ve merkez ilçelerinin yanı sıra taşra bölgelerinde de yapılması gerektiğini kaydetti. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar
Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
03:10 Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için - Son Dakika
03:00 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
02:45 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
02:42 Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı - Son Dakika
02:37 Şehit polis Elber'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 03:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]