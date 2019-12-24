Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti - Son Dakika

Bursa'da ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. İndirim kararının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı açıklandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, Bursa'daki içme suyu fiyatları güncellendi. Alınan karara göre; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme suyunu 30 indirimli kullanacak.



Toplantıda ayrıca, 'BUSKİ'nin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle' içme suyu fiyatlarında da zorunlu olarak yüzde 15 oranında zam yapıldı. İndirim ve artış kararları, tek maddede oyçokluğuyla alındı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, içme suyundaki indirim kararının 'Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca onaylanan, her yıl güncellenen listelere göre' yapılacağını söyledi. Kararın 44 bin civarında ihtiyaç sahibini ilgilendirdiğini belirten Başkan Aktaş, sudaki artışın ise yağışların yetersiz kalması ve ekstra yatırımların finansmanı anlamında zorunlu olarak yapıldığını vurguladı.



CHP'den Başkan Aktaş'a tebrik



Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 29 Aralık tarihinde sona ermesi planlanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı nedeniyle Başkan Aktaş'ı kutladı. Ayradilli, 'Çok başarılı bir hizmet' olarak nitelendirdiği etkinliğin Bursa ve merkez ilçelerinin yanı sıra taşra bölgelerinde de yapılması gerektiğini kaydetti. - BURSA