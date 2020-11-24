Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması - Son Dakika

Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması

24.11.2020 18:35

- Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Devir artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir devir" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

- Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

"Devir artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir devir"

KONYA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Aktaş, yaşadığımız devrin artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir devir olduğunu belirterek, "Dolayısıyla iyi örnekleri alıp uygulamak, karşılıklı paylaşımda bulunmak lazım" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine Mehir Vakfı ile başlayan Alinur Aktaş, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Aktaş, daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Aktaş, Memur-Sen Konya Şubesine de bir ziyaret gerçekleştirdi ve ardından Konya'da yaşayan Bursalı hemşehrileri ile bir araya gelerek hasbihal etti.

"Ekip arkadaşlarımla beraber farklı projeleri inceledik"

Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'yı kuran şehir Bursa'dan Selçuklu'yu kuran şehir Konya'ya bol miktarda selam getirdiklerini belirterek, "Başta Valimiz olmak üzere Konya Cumhuriyet Başsavcımız Ramazan Solmaz'ı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ettik. Ekip arkadaşlarımla beraber farklı projeleri inceledik. Tabii Konya gerçekten ülkemizin 82 şehrinin de ayrı özelliği var ama Türkiye'nin nadide şehirlerinden bir tanesi. Hem tarihi yönüyle hem şehircilik yönüyle hem de beraberinde ekonomide giderek yük alan yapısıyla Konya özel şehirlerimizden bir tanesi. Başkanımızla karşılıklı istişarelerde de bulunduk. Bu vesileyle farklı sivil toplum kuruluşlarını gezme imkanına sahip olduk. Mehir Vakfı'nı, Eğitim-Bir-Sen'i farklı kurumları gezme imkanına sahip olduk. Konya'da yaşayan Bursalı hemşehrilerimizle hasbihal edip, onlara bir kestane şekeri ikram edip Konya'dan ayrılmak istiyoruz" dedi.

"Devir artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir devir"

Başkan Alinur Aktaş, şöyle devam etti:

"Tabii yaşadığımız devir artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir devir. Dolayısıyla iyi örnekleri alıp uygulamak, karşılıklı paylaşımda bulunmak lazım. Uğur İbrahim Altay başkanımızın buradaki çalışmalarına ben bizatihi şahidim, zaten istişare ediyoruz. Farklı organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Karşılıklı münazaralarımız oluyor ama bu vesileyle bizatihi onu ziyaret ederek bunları tespit etme imkanına sahip olduk. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi de Bursa'da ağırlamaktan onur duyacağımı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması
Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması
Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması
Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması

Uğur İbrahim Altay, Alinur Aktaş, Bursa, Konya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir'den Konya çıkarması - Son Dakika


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