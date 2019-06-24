Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir'in gelecek stratejisi hazırlanıyor
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Bursa Büyükşehir'in gelecek stratejisi hazırlanıyor

19 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 stratejik plan çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bursa Büyükşehir'in gelecek stratejisi hazırlanıyor, System.String[]

Nüfusu 50 binin üzerindeki ilçe, il ve büyükşehir belediyelerince 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan Stratejik Plan, kurumların vatandaşa dönük yüzünü temsil eder nitelikte 5 yıllık süre içerisinde yapılması planlanan hizmetleri kapsıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle; insan odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla, altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden akıllı ve çevreye saygılı şehir anlayışına önem veren kentsel planlama anlayışıyla stratejik planlama çalışmalarına başlandı.Bu çalışma kapsamında; üst politika belgeleri ile mevcut durum analizleri tamamlanırken, kurumsal amaçlar belirlenip üst yönetimin mutabakatları sağlandı ve stratejik hedef kartı hazırlık çalışmalarına başlandı.

Çalışmanın yürütülmesinde faaliyet gösteren Şube Müdürleri ile personelin oluşturduğu yaklaşık 200 kişilik grupla, 8 farklı ana hizmet alanı bazında çalıştaylar düzenlendi, beyin fırtınası yapılarak stratejik hedefler, performans göstergeleri ve hedef riskleri belirleme konusunda ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:33 Kaynak: Bültenler
1 Nisan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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