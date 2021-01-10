Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar - Son Dakika

Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar

10.01.2021 14:34
Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar, System.String[]

Bursa'da üretimden ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çiftçiye destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ, 2021 yılında 1 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Bursa'da üretimden ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çiftçiye destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ, 2021 yılında 1 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri çiftçilerin ihtiyaçlarını belirleyip, kalkınmalarına katkı sunacak örnek uygulamaları devreye alan Tarım AŞ, Bursa'nın katma değeri yüksek tarımsal ürünlerini yerelde ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor.

Tarım ve gıda alanında çok uluslu 5 Avrupa Birliği (AB) projesini sürdüren Tarım AŞ, özellikle yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursalı çiftçilerle buluşturuyor.

Üreticilere yüksek verimli fide ve fidan temini yapan Tarım AŞ, fidan maliyetlerinin yarısını sübvanse ederken, çiftçilere kalan yarısını ise 1 yıl ödemesiz 3 yıl vadeyle hasattan hasada ödeme imkanı sağlıyor.

Tarım AŞ'nin 2018'den bu yana verdiği desteklerle yaklaşık 1100 dekar alan katma değerli üretime kazandırıldı. Çıtayı sürekli yükselten Tarım AŞ, 2023 yılı hedefini ise 5 bin dekar alanı katma değerli üretime kazandırmak olarak belirledi.

Yurt dışında fuarlara katılarak Bursa'nın tarım ürünlerine yeni pazarlar arayan Tarım AŞ, ihracatta da önemli bir mesafe katetti. Siyah incir, armut, ayva, kestane, çilek, kivi, cennet hurması, nar, biber gibi ürünleri üreticiden dengeli fiyat politikalarıyla alarak piyasa fiyatlarının hem üretici hem satıcı hem de tüketici kanaatinde arzu edilen grafikte seyretmesini sağlayan Tarım AŞ, 2020 yılında 350 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Almanya, Singapur ve Umman'a siyah incir, Hong Kong'a siyah incir, deveci armudu, kivi ve nar, Malezya'ya ise siyah incir, çilek, kestane, Trabzon hurması ve kivi satıldı.

Uludağ İhracatçılar Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ihracatçılar ve üreticiler olmak üzere konunun tüm paydaşlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdüren Tarım AŞ, 2021 yılında ihracatı 1 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

"Çiftçilerimizi geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım AŞ'yi çiftçilerin üretim çeşitliliğine katkı sağlayan, onları eğiten, donanımlı ve bilimsel tarım yapılması noktasında çalışmalar yapan bir kurum haline getirdiklerini ifade etti.

Bursa'nın tarımsal üretimde ciddi potansiyelinin bulunduğunu, yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe iklim, coğrafya ve flora gibi birçok avantaja sahip olduklarını kaydeden Aktaş, "Şehrimizde katma değerli ürünlerin üretimini artırmak ve özellikle belli stratejik ürünlerde ön plana çıkmak, üreticimize bu alanda farkındalık kazandırmak istiyoruz. Sürdürülebilir ve izlenebilir projelerin peşindeyiz. Çiftçilerimizi yeni çeşitler ve farklı katma değerli ürünlerle geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar
Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar
Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar
Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar
Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar

Büyükşehir Belediyesi, İhracat, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım AŞ'nin bu yıl ihracat hedefi 1 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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