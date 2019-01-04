Bursa Büyükşehir'in İzcileri Sarıkamış'ı Andı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izci ve liderlerinin de katıldığı organizasyonda 11 ülke ve Türkiye'den toplamda 258 izci ağır hava şartlarında ecdadı yad etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcileri İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 'Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katıldı. Sarıkamış Harekatı'nın ana karargah noktası Gaziler Köyü'ndeki şehitlikten başlayan yürüyüşte izciler, Kaynakyayla, Fırıntepe şehitliklerini ziyaret ederek geceleri kar üzerinde kurdukları çadırlarda konakladı. Her türlü zor koşullara rağmen vatan savunması için şehit düşen ecdadın neler yaşadığını yaşayarak hisseden izci ve liderler, dünyada yaşanan bütün zulümlerin son bulması için hep beraber dua etti.