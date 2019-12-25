Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde - Son Dakika Spor

Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap rövanş maçında yarın İnegöl Belediyespor'u konuk edecek.

Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap rövanş maçında yarın İnegöl Belediyespor'u konuk edecek.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk devreyi 6'ncı sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap rövanş maçında yarın İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Bursa Büyükşehir, sahasında tur arayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koç'un sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci, "İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 3-1 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koç'un sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegöl'de istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 3-0 ya da 3-1 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonu'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MAÇA GEL, ÇEK, FORMA KAZAN

Yeşil-beyazlıların yarın saat 19.00'da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalayacak. Forma almak isteyenlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları gerekiyor. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim de kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:12 Kaynak: DHA
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