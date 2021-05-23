Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye - Son Dakika

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

23.05.2021 10:52

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi üniversite adaylarına sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi üniversite adaylarına sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor. Üniversite adayları 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online eğitim uygulamasıyla ücretsiz ulaşabilecek.

Üniversiteye hazırlık yolunda tüm imkanları gençlere sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 merkezde yüz yüze ve ayrıca dijital platformda da uzaktan olmak üzere binin üzerinde öğrenciyi üniversiteye hazırlıyor. Pandemi nedeniyle maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlerde, sınava yaklaşırken tempo iyice arttı. BUSMEK marifetiyle düzenlenen kurslara ek olarak sınav yaklaşırken, Büyükşehir Belediyesi yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. BUSMEK'in web sitesi ve Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden verilecek online eğitimde üniversite adayları 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Gençlerimizin yanındayız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bünyesinde yer alan BUSMEK Kurs Merkezi'ni ziyaret edip, sınava hazırlanan gençlerle sohbet etti. Pandemi sürecine rağmen üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında olduklarını, Hürriyet Kurs Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksindeki merkezde yüz yüze hazırlık eğitimlerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz bu imkanları biraz daha imkanı olmayan öğrencilerimizle alakalı başlatmıştık. Ama özellikle imkanı olduğu halde burayı tercih edenler de var. Bu işin kalitesinden istifade etmek için burayı daha çok tercih ettiğini söyleyen kardeşler var. Temennimiz İnşallah şu pandeminin bitmesi ve daha kalabalık öğrencilerimizle yüz yüze eğitimler yapmak" diye konuştu.

Yeni uygulamalar geliyor

Sınavlara yaklaşırken tempoyu biraz daha arttırdıklarını ve yeni uygulamaları devre aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Artık öğrencilerimiz en sıkıntılı, en kıymetli döneme girdiler. Pandemi süreci öğrencilerimizi de yordu psikolojik olarak. Ama biz istiyoruz ki Bursa'daki öğrencilerimiz çok daha güzel üniversiteler, fakülteler kazansınlar. Bunun için son düzlükte bol miktarda soru çözmek onlar için çok önemli. Ayrı ayrı soru kitapçıkları aldığınızda bunun eve bir maliyeti var, aile bütçesine bir maliyeti var. ve bunları ayrı ayrı incelemek de çok kolay değil. Ama biz bugünden itibaren Bursa'daki tüm üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz için online hazırlık platformunu ücretsiz olarak hayata geçiriyoruz. Bu platforma BUSMEK web sitesi üzerinden veya Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. 10 civarında yayınevi 800'den farklı mecra ve 300 binden fazla soruya kavuşma imkanına sahip olacaklar. Bunun yanında sınavdan 13 gün önce de büyük bir deneme sınavımız var. Ben bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise üniversiteye hazırlanan tüm gençlere başarılarak dileyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a da her alanda gençlerimize dönük verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler bir ve beraber olarak tüm imkanlarımızı sizler için, geleceğimiz olan gençlerimiz için seferber ediyoruz. İmkanlar bizden bu fırsatları çok daha ileri taşıyarak değerlendirmek sizden" dedi.

Sınava BUSMEK Kurs Merkezi'nde hazırlanan üniversite adaylarından Şahin Şahintaş, Ferhat Işık ve Sümeyra Çelebi de pandemi sürecine rağmen, üniversite yolunda kendilerine her zaman destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye
Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir'le adım adım üniversiteye - Son Dakika


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