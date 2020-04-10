Son Dakika › Ekonomi › Bursa Büyükşehir, maske ihtiyacını üreterek karşılıyor - Son Dakika Ekonomi
Bursa Büyükşehir, maske ihtiyacını üreterek karşılıyor
18 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'COVID 19' salgınının yayılmasını önlemek için belediye iştirakleri üretimlere başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'COVID 19' salgınının yayılmasını önlemek için belediye iştirakleri üretimlere başladı. BUSMEK belediyenin son dönemde en çok ihtiyaç duyduğu maske üretimini yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:52
Son Dakika Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı