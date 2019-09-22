Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Orkestrası'nda sınav heyecanı
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Bursa Büyükşehir Orkestrası'nda sınav heyecanı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 750 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.

Bursa Büyükşehir Orkestrası'nda sınav heyecanı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 750 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.


Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri için gerçekleştirilen sınava, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen vatandaşlar katıldı. Sınava giren adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılan sınavlarda sanatçı adayları, heyecanlı anlar yaşadı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaş, sınavlara yoğun ilgi gösterdi. 750 öğrenci adayının girdiği sınavın sonuçları http://orkestra.bursa.bel.tr/ adresinden öğrenilebilecek. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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