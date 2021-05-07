Bursa Büyükşehir zabıtadasından vatandaşa Kart16 ile alışveriş desteği - Son Dakika

Bursa Büyükşehir zabıtadasından vatandaşa Kart16 ile alışveriş desteği

07.05.2021 00:59
Bursa Büyükşehir zabıtadasından vatandaşa Kart16 ile alışveriş desteği, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pandeminin gölgesinde geçen Ramazan ayında başlattığı Kart16 uygulamasından yararlanarak Ramazan Sosyal Destek çekini teslim alan ancak rahatsızlığından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pandeminin gölgesinde geçen Ramazan ayında başlattığı Kart16 uygulamasından yararlanarak Ramazan Sosyal Destek çekini teslim alan ancak rahatsızlığından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koştu. Sosyal destek çeklerini vatandaştan alarak anlaşmalı mahalle bakkalına giden zabıta ekipleri, ihtiyaç listesine göre alışveriş yaparak kapısında teslim etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıkması amacıyla başlattığı Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki uygulaması, ihtiyaç sahiplerine nefes aldırırken, mahalle bakkallarına da can suyu olmaya devam ediyor. Sadece mahalle bakkallarında geçerli olan alışveriş çekleriyle ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını karşılarken, bakkal esnafına da bu süreçte katkı verilmiş oluyor. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Ramazan ayı için 100 bin aileye verilen Kart16 Ramazan çeki uygulamasına tam kapanma nedeniyle 30 bin ailenin daha ilave edilmesi kararlaştırmıştı.

Öte yandan Ramazan Sosyal Destek çekini teslim alan ancak evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koşuyor. Alo 153'ü arayan 70 yaşındaki Hikmet Ünver, rahatsızlığından ötürü sokağa çıkamadığını belirterek kendisine Sosyal Destek Çekini kullanarak alışveriş yapılması konusunda yardım istedi. Hikmet Ünver'i evinde ziyaret eden zabıta ekipleri, evin ihtiyaçlarını tek tek not aldı. Daha sonra Kart16 anlaşmalı mahalle bakkalına geçen ekipler, alışveriş yaptıktan sonra karşılığında destek çekini teslim etti. Ekipler, daha sonra alışveriş malzemelerini zabıta aracına yükleyerek Hikmet Teyze'ye kapıdan teslim etti.

Yardımdan ötürü Büyükşehir Belediyesi'ne ve zabıta ekiplerine teşekkür eden Hikmet Ünver, zor zamanda vatandaşın yanında olan tüm yöneticilere dua etti. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle bakkalı esnaflar, vatandaşa ve esnafa verilen desteğin çok anlamlı olduğunu belirtti. Destek çeklerini alan vatandaşların bakkala gelerek alışveriş yaptığını ve fiyatlarda büyük marketlerde fark olmadığını bizzat gördüğünü anlatan esnaf, bu tür çalışmanın devamını beklediklerini ifade etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir zabıtadasından vatandaşa Kart16 ile alışveriş desteği - Son Dakika


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