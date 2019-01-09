Son Dakika Haberleri: Bursa Buz Tutan Gölet Üzerinde Tehlikeli Oyun

Bursa Buz Tutan Gölet Üzerinde Tehlikeli Oyun

1 saat önce

Buz tutan gölet üzerinde tehlikeli oyunBursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 10'ları bulmasıyla İnegöllüler buzlanma şoku yaşadı.

Buz tutan gölet üzerinde tehlikeli oyun

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 10'ları bulmasıyla İnegöllüler buzlanma şoku yaşadı. Yollar üzerinde buzlanma yaşanırken, kültür park içindeki göledin yüzeyi buz tuttu.

İnegöl de 2 gün süren yoğun yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri, kapanan kırsal mahalle yollarını çalışmayla açtılar. Dün akşam itibariyle sona eren yağışın ardından hava sıcaklığının -10 derecelere inmesiyle dondurma hava kabusu ve buzlanma meydana geldi. Yolların üzerlerinde yaşanan buzlanmaların giderilmesi için ekipler tuzlama çalışmaları yaparken, Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki göledin yüzeyi buz tuttu. Sabah işe gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar, soğuk havadan etkilenirlerken, buzlanan yollarda yürümekte zorluk çektiler.

TEHLİKELİ OYUN

Okullarından çıkıp Hikmet Şahin Kültür Parkına giderek karla oyun oynayan çocuklardan bazılar yüzeyi buz tutmuş olan göledin üzerinde yürümeye çalıştılar. Gençlerin tehlikeli oyununu görenler tepki göstererek, uyardılar. O anlar DHA kameralarına yansıdı.

Torunlarını okullarından alıp eve götürmek için yola çıkan Mehmet Oğuzcan, 'Kar yağışının ardından oldukça soğuk hava da yaşıyoruz. Yerler buz tuttu. Gölette buz tutmuş. Keşke bu günde okullar tatil olsaydı, bu zorlu şartlarda dışarı çıkmak zorunda kalmasaydıkö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Kar, Güncel
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