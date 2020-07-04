BURSA Çaldığı karpuz yüklü kamyoneti kaza yapınca ormanlık alana terk etti - Son Dakika

Çaldığı karpuz yüklü kamyoneti kaza yapınca ormanlık alana terk etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 gün önce park halindeki karpuz yüklü kamyoneti çalan Mert Sevgi (23), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, çaldığı kamyoneti, kaza yapınca ormanlık alana bıraktığı belirlendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Pazartesi Pazarı mevkisinde Savaş Çakmak'a ait park halindeki 16 ADM 182 plakalı karpuz yüklü kamyonet, pazartesi günü Mert Sevgi tarafından düz kontak yapılarak çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Mert Sevgi, 4 gün sonra ekiplerce yakalandı. Sevgi, sorgusunda Kestel ilçesi ormanlık alanda kamyonet ile kaza yaptığını, aracı orada bıraktığını söyledi. Ekipler, kamyoneti söz konusu yerde buldu.Kazada hasar gören kamyonet, sahibine teslim edildi.

Mert Sevgi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.