BURSA Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek buldu - Son Dakika

BURSA Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek buldu

Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek bulduBursa'da markette alışveriş yaparken dizüstü bilgisayarı çalınan yazılımcı Çağdaş Arslan (32), mahallede dedektif gibi iz sürerek şüpheliyi buldu.

Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek buldu

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Bursa'da markette alışveriş yaparken dizüstü bilgisayarı çalınan yazılımcı Çağdaş Arslan (32), mahallede dedektif gibi iz sürerek şüpheliyi buldu. Dizüstü bilgisayarın çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir markete giren Çağdaş Arslan, alışveriş yaptı. Kasada ürünlerin parasını ödeyen Arslan, dizüstü bilgisayarını ise alışveriş arabasının içinde bıraktı. Arslan, aldığı ürünleri poşete yerleştirirken, sırada bekleyen kişi bilgisayarı alarak yere koydu. Alışverişini tamamlayan Arslan, dizüstü bilgisayarını unutup marketten ayrıldı. Eve giden Arslan, bilgisayarının olmadığını fark edince tekrar markete döndü. Marketin güvenlik kamerası görüntüleri izleyen Arslan, bilgisayarının çalındığını görünce polise haber verdi. Arslan, güvenlik kamerası görüntülerinden fotoğrafını aldığı şüpheliyi, mahallede esnafa ve vatandaşlara göstererek, tanıyıp tanımadıklarını sordu. Arslan, şüphelinin Osman B. olduğunu öğrendi. Osman B.'nin evine giden Arslan, dizüstü bilgisayarını alıp, ardından da emniyete giderek, şikayetçi oldu.

'BİLGİSAYARIMDA ÇOK ÖNEMLİ ŞİRKET BİLGİLERİM VARDI'

Dizüstü bilgisayarının nasıl çalındığını anlatan Çağdaş Arslan, 'Eve geldiğimde dizüstü bilgisayarımın olmadığı fark edince markete gidip kamera kayıtlarını izliyorum. Dizüstü bilgisayarımı birinin aldığını görünce polise giderek, şikayetçi oldum. Dizüstü bilgisayarımı şirket bilgilerim olduğu için benim için çok önemliydi, çünkü yazılım işi yapıyorum. Şirket bilgilerim, müşteri datalarım, siparişlerim her şey bilgisayarımda kayıtlıydı. Hırsızı bulmak için dükkan dükkan dolaştım. Akrabalarım da benimle birlikte seferber oldu. Birkaç isim bulduğumda, sosyal medyadan araştırma yaptım ve kimliğini tespit ettim. Daha sonra hırsızın evine gittim. Evde yoktu ama yolda karşılaştık. Kendisine dizüstü bilgisayar benim için çok önemli diye izah ettim. Daha sonra dizüstü bilgisayarı bana verdi' dedi.

'DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜM'

Dedektif gibi iz sürdüğünü belirten Arslan, "Adım adım ilerledim. İlk işim sosyal medyadan durumu paylaşmak oldu. Daha sonra bilgisayarımı bulmak için sosyal medyada örgütlendik. Kamera kayıtlarını defalarca izledik. Bulana kadar mahalledeki her dükkana tek tek girdim. Hırsızı tanıyıp tanımadıklarını sordum. Tüm bilgileri bir arada toparlayarak, kişiden emin olduktan sonra evine giderek, bilgisayarımı aldım? diye konuştu.

Çağdaş Arslan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek buldu - Son Dakika

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