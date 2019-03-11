Son Dakika Haberleri: Bursa Çalıntı Otomobil, Polis Ekiplerince 10 Dakika Sonra Yakalandı

Bursa Çalıntı Otomobil, Polis Ekiplerince 10 Dakika Sonra Yakalandı

1 saat önce

Çalıntı otomobil, polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan hırsız, olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.

Çalıntı otomobil, polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan hırsız, olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta meydana geldi. Yeni mahallede park halinde bulunan 74 BT 371 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden Ramazan Çetinkaya durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otomobili bulmak için çalışma başlatan ekipler, ihbardan 10 dakika sonra çalıntı otomobili kovalamaca sonrası Şenbel sokakta durdurdu. Polis ekiplerini görünce otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheli İsmail A., yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Polis, Güncel
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