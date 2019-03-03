Bursa Çamaşır Asarken Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamasır asarken ikinci katın balkonundan düşen Zuhour Ajjan El Hadid(27) ağır yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen olayda çamasır asarken ikinci katın balkonundan düşen Zuhour Ajjan El Hadid(27) ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi
1'inci Kahraman Sokak'taki apartmanın ikinci katında ikamet eden Zuhour Ajjan El Hadid(27) yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Balkondaki tele çamaşırları asmaya başlayan kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üzeri beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:33 Kaynak: DHA
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