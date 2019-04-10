Bursa Çamaşır Suyu İçen Minik Erva, Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı(2)ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ERVA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDIBursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:08 Kaynak: DHA
Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı(2)
ÇAMAŞIR SUYU İÇEN ERVA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI Bursa
'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi
'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
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