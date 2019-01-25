Bursa Cami İnşaatındaki Kabloları Yakıp, Bakır Telleri Çaldılar

Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılarBursa'nın İnegöl ilçesinde cami inşaatına giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları yakıp, içindeki bakır telleri alarak kaçtı.

Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami inşaatına giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları yakıp, içindeki bakır telleri alarak kaçtı.



İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde yapımı süren Ulu Cami'ye gece saatlerinde giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları alarak, inşaatın bir köşesinde yaktı. Hırsızlar ardından kablodan geriye kalan bakır telleri ve 2 çuval dolusu çiviyi alarak kaçtı. Öğle saatlerinde cami inşaatını kontrole gelen sorumlu, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, inşaatta inceleme yaptı, parmak izi çalışması yaptı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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