Son Dakika Haberleri: Bursa Cami İnşaatındaki Kabloları Yakıp, Bakır Telleri Çaldılar

Bursa Cami İnşaatındaki Kabloları Yakıp, Bakır Telleri Çaldılar

25 dakika önce

Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılarBursa'nın İnegöl ilçesinde cami inşaatına giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları yakıp, içindeki bakır telleri alarak kaçtı.

Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami inşaatına giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları yakıp, içindeki bakır telleri alarak kaçtı.

İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde yapımı süren Ulu Cami'ye gece saatlerinde giren hırsızlar, 5 bin lira değerindeki kabloları alarak, inşaatın bir köşesinde yaktı. Hırsızlar ardından kablodan geriye kalan bakır telleri ve 2 çuval dolusu çiviyi alarak kaçtı. Öğle saatlerinde cami inşaatını kontrole gelen sorumlu, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, inşaatta inceleme yaptı, parmak izi çalışması yaptı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:57 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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