Bursa camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bursa camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada

6 saat önce

Camideki yardım kutusu hırsızlığı kameradaBURSA'da, kimliği belirsiz şüphelilerin bir camideki yardım yardım kutusunu çalma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada

BURSA'da, kimliği belirsiz şüphelilerin bir camideki yardım yardım kutusunu çalma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Fevzidede Camisi görevlileri, dün akşam yardım kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Polise haber verildi. Gelen polisler, camiye ait güvenlik kamerasını inceleyince, yardım kutusunun öğle namazından sonra saat 14.30 sıralarında kimlikleri belirsiz kişilerce çalındığı görüldü. Kamera görüntülerinde, 4 şüpheli, yardım paralarının toplandığı kutuyu açmaya çalışıyor. Başarılı olamayınca da yerinden alıp, bir montla sararak gizlemek istiyor. Daha sonra ise yardım kutusunu üzerinde bulunduğu masa ile birlikte alıp, götürüyor.

Yardım kutusunun uzun süredir açılmadığı, bu nedenle içerisinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi. Polis, kamera görüntülerinden eşgallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada

Mustafakemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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