Bursa Caminin Kumbarasına Para Atıp, İmamın Telefonunu Çaldılar
1 saat önce
Caminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılarBursa'da bir camiye giren biri çocuk olmak üzere iki şüpheli, uzun bir süre cami içerisinde gezinerek civarı kontrol etti.
Caminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılar Bursa
'da bir camiye giren biri çocuk olmak üzere iki şüpheli, uzun bir süre cami içerisinde gezinerek civarı kontrol etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce camideki bağış kutusuna para bırakan küçük hırsız daha sonra imamın telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
Olay merkez Osmangazi
ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sehadet Camii'nde meydana geldi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen Şehadet Camii İmamı Abdulkadir Aşık (44), namazdan önce cep telefonunu şarja bıraktı. Namazın ardından telefonunu camide unutan Aşık, bulunduğu yerden ayrıldı. Caminin boş bulunduğu bir anda içeriye giren iki kişi, önce cami içerisinde tur attı. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar daha sonra camiyi incelemeye başladı. Biri yetişkin biri küçük yaşlarda olan iki hırsız, şarja takılı olan telefonu gördü. İçeride biraz daha gezindikten sonra yaşça küçük olan hırsız, şüphe uyandırmamak için önce cami içinde bulunan bağış kutusuna para bıraktı. Daha sonra cep telefonunun olduğu kısma yönelen küçük hırsız uzun bir süre telefonla uğraştıktan sonra şarj aletiyle birlikte telefonu alarak camiden ayrıldı. İkindi namazı için camiye gelen Abdulkadir Aşık, telefonunu bıraktığı yerde göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki şüphelinin telefonu aldığını gören Aşık polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
İkindi namazını kılmak için camiye geldiğinde telefonunun çalındığını farkeden Aşık, 'Namazdan önce telefonumu şarja bırakmıştım. Namazdan sonra almayı unutmuşum. Tekrar camiye geldiğimde telefonumun olmadığını farkettim. Camimizin güvenlik kameralarına baktım. Küçük bir çocukla büyük bir adamın camide kimse olmadığı bir zamanda telefonu alıp çıktıklarını gördüm. Polisi aradım, geld kamera kayıtlarını incelediler. Camiyi kontrol ettim. Başka bir şey alınmamış sadece benim telefonum alınmış' dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:38 Kaynak: DHA
Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüye Linç Girişimi
Abla ve Kardeşin Eski Sevgili Tarafından Vahşice Öldürüldüğü İleri Sürülüyor