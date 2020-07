BURSA Can, Başkan Aktaş'ın sürpriziyle yeni 'Limon'una kavuştu - Son Dakika

Can, Başkan Aktaş'ın sürpriziyle yeni 'Limon'una kavuştu

BURSA'da uzun süre baktığı ve Limon ismini verdiği kuşu ölünce gözyaşlarına boğulan 7 yaşındaki Can Özdülger'e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuş hediye etti. Yeni kuşuna kavuşan Can, Başkan Aktaş ile görüntülü konuşarak teşekkür etti.

Bursa'da yaşayan Can Özdülger'in, 1,5 yıl baktığı ve 'Limon' adını verdiği kuşu öldü. Kuşu öldüğü için ağlayan Can'ı annesi telefon kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören videoyu Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş da izledi. Duruma kayıtsız kalamayan Aktaş, 7 yaşındaki çocuk için yeni bir kuş alınıp, hediye edilmesini istedi. Aktaş'ın talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Mehmet Esen, 'Limon'a benzeyen bir kuş alarak Özdülger ailesini ziyaret etti.

Can Özdülger, yeni kuşunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. 'Limon'a mezar kazan ve üzerine de 'Can'ın kuşu' yazdıran Özdülger, yeni kuşuna da 'Limon' adını vererek belediye personeline teşekkür etti. Özdülger, "1,5 yıl baktığım kuşum öldü. O ölünce çok üzüldüm saatlerce ağladım. Annem de o anları çekti. Bugün yeni kuşuma kavuştum. Çok teşekkür ederim bana yeni kuş aldıkları için. Bunun da adını Limon koyacağım çünkü Limon'a çok benziyor. Ona gözüm gibi bakacağım" dedi.

AKTAŞ VE CAN'DAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Can Özdülger ile görüntülü görüştü. Can'a yeni kuşunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, en kısa zamanda ziyarete gideceğinin sözünü verdi.

Aktaş'ın talimatı üzerine Can'a kuş alarak ziyaret eden Mehmet Esen de, "Belediye başkanımız televizyonda Can kardeşimizin videosunu gördü. Can'ın ağlamasından çok etkilenen başkanımız, kardeşimizin döktüğü her yaşın çok değerli olduğunu kaydederek bize Can'a Limon'a benzeyen bir kuş almamız yönünde talimat verdi. Biz de talimatı hemen yerine getirerek bir kuş aldık ve Can'a getirdik. Can da hayvan sevgisiyle bizi çok duygulandırdı. İnşallah birlikte çok güzel zamanları olur" dedi.