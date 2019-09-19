Son Dakika Haberleri: Bursa çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi
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Bursa çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

1 saat önce

Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdiBursa'da, Arzu C. (32) çalıştığı yerde çantasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

Bursa'da, Arzu C. (32) çalıştığı yerde çantasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Sinir krizi geçiren Arzu C., polise zor anlar yaşattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir eğlence merkezinde çalışan Arzu C., mesai bitiminde evine gitmek için hazırlık yaptığı sırada çantasının olmadığını fark etti. Bir süre çantasını arayan Arzu C., çalındığı iddiasıyla durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Arzu C.'nin ifadesini aldı. Ancak Arzu C., bu sırada sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Arzu C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Arzu C.'nin çantasını bulmak için soruşturma başlattı.

Bursa çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi
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