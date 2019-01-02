Bursa Çarpışan Otomobillerden Biri Hurdacı ile Bisiklet Sürücüsüne Çarptı
1 saat önce
Çarpışan otomobillerden biri hurdacı ile bisiklet sürücüsüne çarptıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı.
Çarpışan otomobillerden biri hurdacı ile bisiklet sürücüsüne çarptı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı. 2 kişi yaralandı.
İnegöl'ün Kemalpaşa mahallesi Ören
sokak üzerinde seyir halinde olan Mikail C.(25) Yönetimindeki 16 E 3963 plakalı otomobil, Başaran sokaktan çıkan sürücü Ömer B.(43) Yönetimindeki 16 KCG 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 E 3963 plakalı otomobil, yol kenarında sohbet eden bisiklet sürücüsü Behçet G.(44) ile aracıyla bekleyen Hurdacı Cuma A.(53)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansında görevli sağlık ekiplerince, hastaneye gitmeyi reddederek ayakta tedavi edildiler.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:17 Kaynak: DHA
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