Bursa Çarptığı Otomobili Hurdaya Çeviren Tır Kaçtı
10 dakika önce
Çarptığı otomobili hurdaya çeviren TIR kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü.
Çarptığı otomobili hurdaya çeviren TIR kaçtı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Duygu Kendir (19) yaralandı. Aracıyla kaçan TIR sürücüsü İbrahim Karaalp, bir süre sonra dönerek kazayla ilgili işlem yaptırdı.
Kaza, Mahmudiye
Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan Zafer Caddesi'ne çıkan Salih Bayram (20) yönetiminde 16 KCA 72 plakalı otomobile, İbrahim Karaalp (35) yönetimindeki 16 KKH 74 çekici plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, TIR sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Duygu Kendir (19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza yerinden korkarak kaçan TIR sürücüsü, bir süre sonra kaza yerine gelip işlem yaptırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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