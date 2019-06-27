Son Dakika Haberleri: BURSA ÇATIDAN DÜŞERKEN DEMİRE TUTUNARAK HAYATA BAĞLANDI
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BURSA ÇATIDAN DÜŞERKEN DEMİRE TUTUNARAK HAYATA BAĞLANDI

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, dün esen fırtına sırasında çatıdan düşerken, bir hamleyle demirlere tutunan çatı ustası İsa Demiral (45) ölümden döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, dün esen fırtına sırasında çatıdan düşerken, bir hamleyle demirlere tutunan çatı ustası İsa Demiral (45) ölümden döndü. O anlar, bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Bursa'da Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Fırtınanın kuvvetli estiği sırada, fabrikanın depo olarak kullandığı çatıda tamir yapan usta İsa Demiral, saçların havalanmasıyla kendisini boşlukta buldu. Bir anlık refleksle demirlere tutunan usta, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşmekten son anda kurtuldu. O anlar, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görgü tanığı Serkan Kara, Dün saat 14.00 sıralarında çatının üzerinde onarım yapıyorlardı. Fırtına bir anda esti. Bir anda boşluğa düşerken demire tutunduö dedi.
BURSA ÇATIDAN DÜŞERKEN DEMİRE TUTUNARAK HAYATA BAĞLANDI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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