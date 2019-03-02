Son Dakika Haberleri: Bursa Çavuşoğlu Kandil'deki Teröristlerin Bir İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz

Bursa Çavuşoğlu Kandil'deki Teröristlerin Bir İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz

41 dakika önce

Bursa Çavuşoğlu Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4-EK)(Tür: Yurt)

Bursa Çavuşoğlu Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4-EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Bursa, Kandil Dağı, Güncel
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