Bursa Çavuşoğlu Kandil'deki Teröristlerin Bir İttifakın İçerisinde Olmasını Hazmedemiyoruz
41 dakika önce
Bursa Çavuşoğlu Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4-EK)(Tür: Yurt)
Bursa
Çavuşoğlu Kandil
'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (4-EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:15 Kaynak: DHA
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