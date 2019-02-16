Bursa Cem Adrian Bir Kez Daha Büyüledi
1 saat önce
Cem Adrian bir kez daha büyülediÖzgün yorumu ve güçlü sesiyle öne çıkan şarkıcı Cem Adrian, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Cem Adrian
bir kez daha büyüledi
Özgün yorumu ve güçlü sesiyle öne çıkan şarkıcı Cem Adrian, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Kendi şarkılarıyla birlikte Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, mekanı dolduran dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. "Ben Seni Çok Sevdim" adlı şarkısıyla birlikte Bursalıları selamlayan Cem Adrian, Bursa'da olmaktan ötürü çok mutluluk duyduğunu ve kente sık sık geldiğini dile getirdi. Cem Adrian'ın ayrıca 'Leylim Ley', 'Dostum Dostum
' ve 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' adlı parçalara getirdiği yorum, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:12 Kaynak: DHA
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