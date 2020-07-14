Bursa çevre yolunda feci kaza 16 yaralı 1 ölü - Son Dakika

Bursa çevre yolunda feci kaza 16 yaralı 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı bir kişi ise hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı bir kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerinde İzmir- İstanbul karayolunun Osmangazi ilçesi Oksijen tesisleri kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden Şahin Korkut yönetimindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu otobüsü, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki yolculardan 16 kişi yaralanırken, Selçuk Ergün hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan da çeşitli hastahanelerine sevk edildi. - BURSA

Osmangazi, Aydın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 05:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa çevre yolunda feci kaza 16 yaralı 1 ölü - Son Dakika
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