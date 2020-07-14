Bursa çevre yolunda feci kaza 16 yaralı 1 ölü - Son Dakika

Bursa çevre yolunda feci kaza 16 yaralı 1 ölü

İstanbul-Aydın seferini yapan yolcu otobüsü Bursa otobanı Çağlayan mevkinde devrilerek yan yattı.

İstanbul- Aydın seferini yapan yolcu otobüsü Bursa otobanı Çağlayan mevkinde devrilerek yan yattı. Yan yatan otobüsün ön camından fırlayan muavin hayatını kaybederken 16 kişi ise yaralandı.

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Olay, gece 03: 00 sularında Bursa- İzmir Otobanı Çağrışan Mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin K. idaresindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu otobüsü 31 yolcu ile birlikte Aydın Didim'e gitmek için İstanbul'dan hareket etti. Yolcu otobüsü Bursa Otobanında seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı daha sonra devrilerek yan yattı. Yan yatan otobüs yaklaşık 20 metre asfalt üzerinde sürüklenerek tekrar bariyerlere çarparak durabildi.

CAMDAN YOLA SAVRULAN MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Muavin Selçuk Ergün, çarpmanın şiddetiyle yan yatan ve metrelerce sürüklenen otobüsün ön camından yola savrularak hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklendikten sonra demir bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 16 yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otobüsten çıkartılan yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın ardından Bursa-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi Bursa adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

(Fatih Çapkın-Gökay Başdan/İHA)

İstanbul, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa çevre yolunda feci kaza 16 yaralı 1 ölü - Son Dakika
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