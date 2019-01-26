Bursa CHP Lideri Kılıçdaroğlu Inegöl'de

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CHP'nin Ardından İYİ Parti de Kedi Sahiplendi! "Şanslı" Genel Merkezin Maskotu Oldu

"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor