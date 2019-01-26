Bursa CHP Lideri Kılıçdaroğlu Inegöl'de
1 saat önce
CHP lideri Kılıçdaroğlu İnegöl'deBursa'ya Partisinin aday tanıtımı için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı.
CHP
lideri Kılıçdaroğlu İnegöl
'de Bursa
'ya Partisinin aday tanıtımı için gelen Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Merinos Atatürk
Kültür ve Kongre merkezinde yapılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
'in tanıtım programına katılmak için Ankara
'dan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşıladı.
Partililerle el sıkışan Kılıçdaroğlu, başka bir araçla Bursa'ya hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:13 Kaynak: DHA
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