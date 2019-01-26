Son Dakika Haberleri: Bursa CHP Lideri Kılıçdaroğlu Inegöl'de

Bursa CHP Lideri Kılıçdaroğlu Inegöl'de

1 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu İnegöl'deBursa'ya Partisinin aday tanıtımı için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı.

Bursa CHP Lideri Kılıçdaroğlu Inegöl'de, System.String[]
CHP lideri Kılıçdaroğlu İnegöl'de

Bursa'ya Partisinin aday tanıtımı için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre merkezinde yapılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım programına katılmak için Ankara'dan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşıladı.

Partililerle el sıkışan Kılıçdaroğlu, başka bir araçla Bursa'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Ardından İYİ Parti de Kedi Sahiplendi! "Şanslı" Genel Merkezin Maskotu Oldu "Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:13:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa CHP Lideri Kılıçdaroğlu Inegöl'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]