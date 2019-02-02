Bursa Çiçekçiyi Soyan Maskeli Hırsız Kamerada

Çiçekçiyi soyan maskeli hırsız kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye camı kırarak giren maskeli hırsız, 1 dakika içinde kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.

Çiçekçiyi soyan maskeli hırsız kamerada



Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye camı kırarak giren maskeli hırsız, 1 dakika içinde kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. Maskeli hırsızlık, işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir çiçekçiye gece saat 03.00 sırlarında yüzü maskeli kimlği belirsiz bir kişi, camı kırıp girdi. Kasadaki para ile bir adet cep telefonu ve bir adet laptopu alıp, kaçtı. Sabah gelen işyeri sahibi, camın kırık, kasanın dağınık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızı kameralarda gören iş yeri sahibi, polise haber verdi.Sadece 1 dakika içinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntüde yüzü maskli hırsızın çaldığı laptopu pantolonunun içine sokmaya çalışması dikkat çekti. Polis soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kendisini Taciz Eden Eniştesini Av Tüfeğiyle Vuran Kadın, Tutuklandı

Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı

Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı