BURSA Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı - Son Dakika

Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı

Bursa'da koronavirüs sürecinde evde geçirdikleri zamanı değerlendiren ikiz kardeşler Özkan ve Durmuş Çalışkan (60), tekne motoru kullanarak, 3 tekerlekli çöl aracı yaptı. İkiz kardeşler, 50 kilometre hıza ulaşan araca 'Örümcek' ismini verdi.

İnegöl'de yaşayan ikizler Özkan ve Durmuş Çalışkan, sokağa çıkma kısıtlaması süresince boş vakitlerini değerlendirmek için 3 tekerlekli çöl aracı yapmaya karar verdi. Çalışkan kardeşler, hurdacılardan topladıkları malzemeler ve tekne motoruyla 2,5 aylık sürede kendi tasarımları olan aracı üretti. 50 kilometre hıza ulaşan araç, 3 litre kapasiteli bir depo benzinle toplam 100 kilometre yol alabiliyor. İkiz kardeşler, yapımında kullanılan yaylar, lastikler ve zorlu şartlarda devrilmeden gidebilme özelliğinden yola çıkarak, araca 'Örümcek' ismini verdi.

'BU ARACI YAPMAK HAYALİMDİ'

Aracın malzemelerini topladıktan sonra planlarına göre başladıklarını belirten Durmuş Çalışkan, 'Benim kafamda böyle bir hayal vardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da evde kalınca oldukça zamanım oldu. Teknemin motorunu söktüm. Aracın tamamı toplama malzemelerden oluşuyor. Arkadaşlarımın hurda araçlarından aldığım malzemeleri bir araya getirdim. Aracımın lastiklerini hurdacıdan aldımö dedi.

'HER ŞEYİYLE BENİM TASARIMIM'

'Aracın 50 kilometre hıza ulaştığını belirten Çalışkan, "Aracım tamamen benim tasarımım. Bunun daha da gelişmiş halini yapacağım. Bu benim kullandığım cipimden daha iyi. Geziyorum, balık tutmaya gidiyorum. Tek kişilik. Bunu uzatıp 2 kişilik yapacağım. 15 liralık yakıt ile uzun süre geziyorum" ifadelerini kullandı.