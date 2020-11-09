- Bursa Çiftçi Pazarı tedbirde de örnek - Son Dakika

- Bursa Çiftçi Pazarı tedbirde de örnek

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için kurduğu Çiftçi Pazarı, sadece taze ürünleriyle değil, koronavirüse karşı alınan tedbirler ile de örnek oluyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çarşamba Pazarpark'ta yaklaşık 2 ay önce hizmete başlayan Çiftçi Pazarı'nı Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile birlikte ziyaret etti. Bursa'nın 17 ilçesinden üreticilerin tezgah açtığı Çiftçi Pazarı, pandemi sürecinde geniş ve ferah ortamıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığı bir mekan haline geldi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki diğer pazar alanlarında olduğu gibi Çiftçi Pazarı'nda da dezenfektan ve maske hizmeti verirken, vatandaşların alışveriş esnasında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyor.

Başkan Dündar ile birlikte pazarı gezen ve vatandaşlar ile sohbet eden Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da Çiftçi Pazarı'nın her açıdan örnek bir pazar olduğunu söyledi. Yaklaşık 8 aydır salgınla mücadele edildiğine dikkat çeken Orhan, "Osmangazi'de salgın denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim noktasında bütün gücümüzü sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara azami derecede uymalarını istirham ediyoruz. Maalesef, Eylül ayından itibaren vaka sayılarında yoğun bir artış var. Tekrar tekrar söylüyoruz; maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Bu kurallara birileri bizi denetliyor diye değil, bizi koruduğu için dikkat edelim. Bursa Çiftçi Pazarı, yeni açılmış olmasına rağmen ferah ve hijyenik ortamıyla dikkat çekiyor. Pazarın girişinde tüm tedbirlerin alındığını gördük. Keşke bütün pazarlarımız böyle olsa. Böylesine havadar ve mesafeli bir ortamın bütün pazarlarımıza örnek olmasını diliyorum" dedi.

"Geniş ve ferah bir ortamda alışveriş imkanı"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, 10 hafta önce açılan Çiftçi Pazarı'nın sadece taze ve organik ürünleriyle değil virüse karşı alınan tedbirler bakımından da örnek olduğunu belirterek, "Çiftçi Pazarı'nda güzel bir ortam var. Belediye olarak buradaki denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ne yazık ki, vaka sayılarında artış var. Genelgeler çerçevesinde tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Pazarcı esnafımızın ve alışverişe gelen vatandaşlarımızın tüm kurallara uyduğunu görüyoruz.

Burada geniş ve rahat bir ortam var. Fazla yoğunlaşma olmuyor. Görevli arkadaşlarımız da gerekli uyarıları yapıyor. Sadece bu pazarda değil, ilçemizdeki 54 pazar alanında da zabıta ekiplerimiz etkin bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaları için denetimlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah, bu salgından en kısa sürede kurtulacağız" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise 10 hafta önce açılan Çiftçi Pazarı'nın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Çiftçi dışında kimsenin tezgah açmadığı bir pazar oldu. Geride kalan 10 haftada çok iyi sonuçlar aldık. Her hafta ortalama 10 binin üzerinde vatandaş bu pazara geliyor. Çiftçimiz de vatandaşımız çok memnun. Ayrıca, koronavirüse karşı alınan tedbirler de üst seviyede. Bu işbirliğinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Pazarı'ndaki üretici ve alışveriş yapan vatandaşlar da, koronavirüs olmasına rağmen Çiftçi Pazarı'nda alınan tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla alışveriş yaptıklarını belirterek, Kaymakam Orhan ve Başkan Dündar'a memnuniyetlerini ifade ettiler.