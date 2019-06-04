Son Dakika Haberleri: BURSA Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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BURSA Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde 2 gün önce, çocuk parkında bulunan ağaça çıkan ve aşağıya inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak aç ve susuz kalan kediyi kurtardı. Yavru kedi, karnı doyurulduktan sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. Kedinin 2 gün önce sokak köpeklerinden kaçtığı esnada ağaça çıktığı iddia edildi.
BURSA Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:39 Kaynak: DHA
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