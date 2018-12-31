Son Dakika Haberleri: Bursa Çınarlarına Paris Modeli

Bursa Çınarlarına Paris Modeli

32 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarındaki ağaçlara kış bakımı yapıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarındaki ağaçlara kış bakımı yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın her iki yönünde bulunan toplam 570 çınar ağaç budandı. Paris'in meşhur caddesi Şanzelize'de olduğu gibi dikdörtgen formunda budama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin bütün yeşil alanlarını kışa hazırlıyor. Bir taraftan park, bahçe, meydan ve refüjlerdeki yazlık içeklerin yerini kışlık çiçekler alırken, diğer taraftan da ağaçlarda kış bakımı yapılıyor. Nilüfer FSM Bulvarının her iki yanında bulunan 570 çınar ağacında kış budaması yapıldı. Ağaçlara Paris'in meşhur caddesi Şanzelize'de olduğu gibi dikdörtgen formunda budama yapıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Paris, Güncel
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