Son Dakika Haberleri: Bursa Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçi
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Bursa Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçi

1 saat önce

Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçiBURSA'nın Yenişehir ilçesinde civciv yetiştiricileri, son yıllarda satışların giderek azaldığından yakındı.

Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçi
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde civciv yetiştiricileri, son yıllarda satışların giderek azaldığından yakındı. Her geçen yıl talebin azaldığına dikkat çeken civciv yetiştiricileri, böyle giderse tezgahlarını kapatacaklarını söyledi.
ESKİDEN ÇOCUKLAR CİVCİV BESLERLERDİ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde civciv üreticileri son zamanlarda satışların azalmasından yakınırken, tezgah kapatabileceklerini söylüyor. Zabıta memurluğu görevinden emekli olduktan sonra civciv yetiştiriciliğine başladığını belirten Kemal Karaçakır, eski yılları mumla aradıklarını anlattı. Geçmişte ailelerin et ve yumurta ihtiyacını evlerinin bahçelerinde beslediği tavuk ve horozlardan karşılandığını söyleyen Karaçakır, günümüzde tek katlı bahçeli evlerin yerini çok katlı binaların aldığını kaydetti. Son 10-15 yıldır yüksek katlı konutların inşasının yaygınlaşmasıyla, ailelerin bahçeli evlerinden ayrıldığını ifade eden Karaçakır, Eskiden çocuklar civciv alıp beslerlerdi. Günümüzde balkonlarda beslenen civcivlerin seslerinden komşular rahatsız oluyor, şikayet ediyorlar. Artık evde tavuk beslemek bir yana, kesmeye bile yer kalmadı dedi.
Birçok bahçeli eve sahip ailenin ise yem fiyatlarının yüksekliğinden yakındığına dikkat çeken Karaçakır, pazarlarda tavuk satışlarının da azaldığını dile getirdi. Vatandaşın artık et ve yumurtayı market ve bakkallardan satın aldığını vurgulayan Karaçakır, Civcivlerin dişisini 3 TL, erkeğini 2,5 TL, ördek civcivlerinin tanesini ise 10 TL'den satıyoruz diye konuştu.
Bursa Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:01 Kaynak: DHA
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