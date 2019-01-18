Bursa Çocuğu İçin Yaptığı Ranza İlgi Görünce Mobilya Üretimine Başladı

Çocuğu için yaptığı ranza ilgi görünce mobilya üretimine başladıBursa'da iç mimar Ece Köksal Uyanılar çocuğu için doğal malzemelerle hazırladığı ranzayı sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü.

Çocuğu için yaptığı ranza ilgi görünce mobilya üretimine başladı



Bursa'da iç mimar Ece Köksal Uyanılar çocuğu için doğal malzemelerle hazırladığı ranzayı sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü. Bunu meslek haline getiren Uyanıklar, çocuklar için sadece masif ahşaptan üretilen mobilya ve oyuncakların satıldığı işletme açtı.



Bursa'da piyasada bulunan ürünlerin çocuğunun sağlığına zarar vereceğini düşünen iç mimar Ece Köksal Uyanıklar masif ahşaptan çocuğu için ranza yaptı. Tasarımını sosyal medyada paylaşan Uyanıklar, gösterilen yoğun ilgi üzerine iş kurma kararı aldı. Çocukların odası, yaşam alanı hatta oyuncaklarına kadar çeşitli ürünleri tasarlayıp fason olarak ürettiren Uyanıklar, yaptıkları ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü, ailelerin çocuklarının sağlıkları için bu ürünleri tercih ettiğini söyledi. Uyanıklar, boyasız ahşap istemeyen müşteriler için ise yenilse dahi sağlığa zarar vermeyen boyaları kullanarak oyuncakları renklendirdi. Masif ahşabın, ahşap türleri arasında en doğalı olduğunu belirten Uyanıklar, Nefes alabilen bir ahşap türüdür. Çocuk mobilyası denildiğinde en uygun ahşaptır. Yapımında kimyasal kullanılmaması ve işlemesinin kolay olması da bizim için tercih sebebiydi dedi.



SEKTÖRDE BOŞLUK VARDI



Bu işletmeyi oğlunun ranzası yoğun ilgi görünce açmaya karar verdiğini söyleyen Uyanıklar, Geçen yıl oğlum için bu kulübe şeklinde olan ranzayı ürettirdim. Sonra bu ranzayı sosyal medyada paylaşınca çok güzel tepkiler aldım. İnsanlar 'bizde istiyoruz' demeye başladılar. Sonra gerçekten bu sektörde bir boşluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine biraz yoğunlaştım ve kendi mesleğimle birleştirdim. Daha sonra birkaç yatak tasarladım ve çocukların odalarında yaşam alanları olmadığını fark ettim. Bu sebeple farklı oyuncaklar, yapılar da tasarlamaya başladım şeklinde konuştu.



İNSANLARI GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR



Ahşaptan yapılan mobilya ve oyuncakların kendi neslinin çocukluğunda oldukça yaygın olduğunu belirten Uyanıklar, Yaşadığım olaylar ve şu an içinde olduğum iş beni çok mutlu ediyor. Bu fikirler 6 ay gibi kısa bir sürede bir araya geldi. Çocuğumla burada olmaktan dolayı ikimizde çok mutluyuz. Gelen insanlar özellikle bizim neslimizdekiler buranın dokusu, buranın kokusu ve tarzıyla geçmişe gidiyor. Yoğun bir ilginin yanı sıra çok güzel tepkiler alıyoruz. açıklamalarında bulundu.

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