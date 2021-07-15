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Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor - Son Dakika

Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:13
Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde ilkokuldan lise son sınıfa kadar olan yaştaki öğrencilere yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında eğitimler veriliyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde ilkokuldan lise son sınıfa kadar olan yaştaki öğrencilere yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında eğitimler veriliyor.

Merkezde gönüllü öğretmenler ve sektörlerin uzmanları tarafından öğrencilerin bilgi ve becerileri artırılarak erken yaştan itibaren girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Öğretmenlerin geliştirdiği "Hedef Mars" isimli oyunla öğrenciler farklı gruplara ayrılarak sanal şirketler kuruyor. Şirketlerinin uzay konusundaki problemlere yönelik çözümlerini proje haline getirip jüriye sunan öğrencilerden, gruplarında başarılı olanlar öğretmenleri tarafından ödüllendiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Merkezinde görevli öğretmen Ahmet Atasayar, AA muhabirine, 2 yıldır çocuklara girişimcilik becerileri kazandırmak için projeler ürettiklerini söyledi.

Hedef Mars oyununu öğrencilere öğrettiklerini belirten Atasayar, "Amaç, çocuklara girişimciliği oyunlaştırma yoluyla öğretmek. Çocukların girişimcilik ruhunu ve takım halinde iş yapabilme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle problem çözme, yaratıcılık, inovatif fikirleri ürünlere dönüştürme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Atasayar, eğitimler için Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) kullandıklarını bildirdi.

Öğretmenlerle çeşitli girişimcilik eğitim içerikleri hazırladıklarını aktaran Atasayar, "Şu ana kadar 2 bin 600 öğrencimize ve 400 öğretmenimize ulaştık. Pandemi sürecinden dolayı bu eğitimlerimizin bir kısmını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz eğitimlerden çok memnun. Hem ailelerden hem öğrencilerimizden çok güzel tepkiler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllü eğitimcilerden Hatice Gani Erverdi Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Arzu Urgan da 2 yıldır projede yer aldığını anlattı.

Çocukların çok keyifli anlar geçirdiğini vurgulayan Urgan, şöyle devam etti:

"Burada 21. yüzyılın yetkinliklerinden girişimcilik, tasarım odaklı, inovatif düşünme gibi becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaratıcı aktiviteler yaptık, tasarım odaklı düşünmelerini geliştirdik. Öğrenciler, aldıkları eğitimler kapsamında şirket kurdular, o şirketin bütçesini yönettiler. Bu şekilde bir süreç devam ediyor. Her bir öğrencinin farklı yetkinliği, becerisi var, bunları da görmekteyiz."

Çocuklar özgüven kazanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden matematik öğretmeni Yasemin Kıvrak da çocukların küçük yaşlardan itibaren girişimcilik becerilerini geliştirme amacında olduklarını belirtti.

Girişimcilik ekosistemi de oluşturmayı hedeflediklerine değinen Kıvrak, şu bilgileri paylaştı:

"Küçük yaşta çocuklarımızı hayata, girişimciliğe hazırlıyoruz. MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde sosyal girişimciliğe ciddi anlamda bir vurgu var. Çocuklara yönelik yapılan etkinliklerde onlara finansal okur yazarlık, sosyal duygularını ifade etme becerilerini kazandırdık. Çocukların finansal davranışlarını geliştirmeyi umuyoruz. Bunun için bir banka simülasyonu oluşturduk."

Peyami Safa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ömer Morışık, projenin kendisine özgüven kazandırdığını ve eğlendiğini aktardı.

Takım dayanışması içinde olduklarını, planlama yöntemlerini öğrendiklerini dile getiren Morışık, "Burada kendime güzel şeyler kattığıma inanıyorum. Benim için motivasyon verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Mithatpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Selin Salkım ise girişimcilik eğitiminde kendilerine bir problem verildiğini, buna göre çözüm önerileri düşündüklerini bildirdi.

Salkım, ortaya koydukları çözümü somut hale getirdiklerini ifade ederek, "Takımın CEO'suyum. Benim görevim arkadaşlarımı hem somut olarak hem de manevi olarak destekliyorum. Tasarımlara da yardımcı oluyorum, fikir veriyorum. Burası bana iş birliği, bütçe yönetimi, takım çalışması gibi şeyler de kattı. Burası bana özgüven de kazandırıyor." diye konuştu.

TOKİ Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Fatih Melih Çıtak da kurulan sanal şirkette danışmanlık görevinin olduğunu, arkadaşlarına fikirler bulduğunu ifade etti.

Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor
Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor
Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor
Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor
Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor

milli eğitim bakanlığı, Girişimcilik, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde geleceğin girişimcileri oyunla yetişiyor - Son Dakika


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