BURSA Çocuklar, balkonlar arasına kurdukları düzenekle mesajlaştı - Son Dakika

Çocuklar, balkonlar arasına kurdukları düzenekle mesajlaştı

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan ilkokul öğrencisi 2 çocuk, kağıtlara yazdıkları mesajları balkonlar arasında kurdukları düzenek ile birbirine iletti. Çocuklar birbirlerini ellerini yıkamaları konusunda da uyardı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki karşılıklı apartmanlarda oturan Esma Esiner (9) ile arkadaşı Çağan Kutlu Özdemir (9), koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamadı. Balkondan balkona ip çeken çocuklar, kağıtlara yazdıkları mesajları bu düzenekle birbirlerine iletti. Çocukların bu oyunu sosyal medyada dikkat çekti. Çocuklar daha sonra birbirlerini ellerini yıkamaları konusunda uyardı.