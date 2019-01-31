Bursa Çocukların Antreman Yaptığı Halı Sahanın Yanında Kurşun Yağdırdı

Çocukların antreman yaptığı halı sahanın yanında kurşun yağdırdıBursa'da 56 yaşındaki Ali Z., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yılmaz B.'ye Elmasbahçeler Spor Kulübü çocuk futbolcularının antreman yaptığı halı saha yanında kurşun yağdırdı.

Çocukların antreman yaptığı halı sahanın yanında kurşun yağdırdı



Bursa'da 56 yaşındaki Ali Z., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yılmaz B.'ye Elmasbahçeler Spor Kulübü çocuk futbolcularının antreman yaptığı halı saha yanında kurşun yağdırdı. Bu anlar kameralara yansırken olayın ardından kaçan Ali Z.'nin polis tarafından arandığı öğrenildi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Z., (56) daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz B.'nin, eskiden hurdacılık yaptığı deponun önüne geldiğini öğrendi. Kısa bir süre içerisinde buraya gelen Ali Z., kaldırımda oturan Yılmaz B.'nin yanına gelerek, belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından ve belinden vurulan Yılmaz B., yere yığılırken, Ali Z., kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yılmaz B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan mermi kovanları, halı sahada bulundu. Olay anında Elmasbahçeler Spor Kulübünü çocukların antrenman maçı yaptığı, silah sesinin ardından antrenmanı sonlandırdıkları öğrenildi. Antreman yapan çocuklar, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli Ali Z.'nin daha önceden de adam yaralama ve uyuşturucu kullamak suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca olay anı, çevrede bulunan güvenlik kamerları tarafından da görüntülendi. Şüpheli Ali Z., polis ekipleri tarafından aranıyor.

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