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Bursa Coğrafya Dersini Çiftçilik Yaparak Öğreniyorlar

1 saat önce

Coğrafya dersini çiftçilik yaparak öğreniyorlarBursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciler, coğrafya dersi kapsamında okul bahçesine kurdukları seralarda ürün yetiştiriyorlar.

Coğrafya dersini çiftçilik yaparak öğreniyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciler, coğrafya dersi kapsamında okul bahçesine kurdukları seralarda ürün yetiştiriyorlar. Sınıftaki teorik derslerin dışında günlerini seralarda geçiren öğrenciler yaklaşık 2 ay sonra ektikleri ürünlerin hasadını yapacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında hizmete açılan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencileri, coğrafya dersi kapsamında okul bahçesine kurdukları seralarda meyve ve sebze yetiştiriyorlar. Sınıftaki teorik derslerin dışında günlerini seralarda geçiren öğrencileri ektikleri domates, biber, salatalık, patlıcan, patates ve kabak ürünlerini yaklaşık 2 ay sonra toplayacak. Bu uygulamayı hayata geçirerek öğrencilerine hem doğa sevgisini kazandırmaya çalıştırdıklarını hem de yaşayarak öğrenme fırsatı sağladıklarını belirten Coğrafya Öğretmeni Hüseyin Demirtaş, 'Doğanın öğrencilere sevdirilmesi, benimsenmesi amacıyla böyle bir çalışmaya başvurduk. 2 saatlik coğrafya dersi sınıflarda tam olarak anlaşılamamakta. Bizde burada öğrencilerimize uygulamalı olarak coğrafyayı öğretmeye ve sevdirmeye çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin grup çalışma içerisinde olması, birbirine destek vermesi, dayanışma içerisinde olması ve belli bir sorumluluk kazandırılmasını sağlıyoruz. Günümüz koşullarında bilgide üretim yapılmakta, biz aynı zamanda toprakta da üretimi öğrencilerimize yansıtmak istiyoruz. Şimdilik domates, biber, salatalık, patlıcan, patates, kabak gibi ürünlerin fidelerini ektik. Birkaç ay içerisinde hasat yapacağız. Gübre, ilaç gibi katkı malzemeleri vermeden doğal olarak yetiştiriyoruz dedi.

TOPRAK İNSANI OLGUNLAŞTIRIR

10. sınıf öğrencisi Ahmet Sami Çiğdem, 'Çoğu arkadaşım gibi bende soğan bile ekmeyi bilmezken, şimdi tüm ürünleri ekebilir duruma geldik. Arkadaşlarımız ile ürün yetiştiriyoruz. Toprakla haşır neşir olduk. Toprak insanı olgunlaştırır dedi. Okul Müdürü Durmuş Karadeniz de, 'Öğretmenimizin talebi üzerine böyle bir çalışma yapılarak seralar kuruldu. Öğrenciler ürün ektiler. Derslerin dışında boş zamanlarında gelip burada çalışıyorlar. Üretici gençler yetiştirmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

Halil İnalcık, İnegöl, Bursa, Güncel
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