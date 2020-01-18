Bursa çöp ve hurdacılardan toplanan antikalarla müze gibi kafe - Son Dakika

Çöp ve hurdacılardan toplanan antikalarla müze gibi kafe

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Adak (30) ve Hakan Çalpak (30), 3 yıl önce açtıkları kafenin dekorunu, 3 ay içerisinde çöplerden hurdacılardan topladıkları antikalar ile oluşturdu. İkili, müşterilerin de ilgisini çeken ve müzeyi andıran kafeye yeni eserler katmaya devam ettiklerini belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Kültürel Antropoloji bölümünden mezun olan Mustafa Adak ve Hakan Çalpak, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yıl önce bir kafe açtı. Kafeyi açmalarıyla birlikte 3 ay içerisinde hurdacılardan ve çöplerden antika eserleri toplayan ikili, kafenin dekorlarını bu eserlerden oluşturdu. 250 yıllık manastır kapısından içeri girilen ve görenleri hayrete düşüren kafe, adeta müzeyi andırırken, içerisinde birbirinden değerli nostaljik eserler yer alıyor. Çöpten topladıkları ve hurdacılardan ücretsiz aldıkları binin üzerindeki eserleri temizleyerek işyerlerine koyan işletmeciler, her geçen gün eserlerine yenilerini ekliyor.

3 AYDA TARİHİ ESER MÜZESİ GİBİ KAFE OLUŞTURDULAR

Kafe İşletmecisi Mustafa Adak, sıfır sermaye ile yola çıktıklarını anlatarak, 'Bütün ürünleri tek tek çöplerden ve hurdacılardan toparlayarak bu mekanı oluşturduk. Kendi mesleğimizi burada hayata geçirdik. Aynı zamanda kültür bilimcisiyiz. Kültürel değeri olan bazı ürünlerin kaybolmasını engelleyeme çalışıyoruz. Burası 3 ay içinde bir müze haline dönüştü. Binin üzerinde tarihi eserler var. İnanılmaz şeyler, tarihi eserler çöplere atılıyor. Eski sandıklar, valizler, koltuklar, telefonlar, saatler, ahşap eşyalar. Bunların hepsi bizim kültürümüzün ürünleri. Bunların kaybolmaması gerekir. Genellikle müşterilerimiz aileler. Burada yerli müzikler dinleniliyor. Pizza yok ama lahmacun varö dedi.

ÇÖPLERİ KARIŞTIRDIK

Bu değerli eşyaları toplamak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Adak, 'Sanayideki ve ev atıklarını atıldığı çöpleri karıştırdık ve inceledik. Bir çok değerli eşya bulduk. Bunların her biri kendi yaşandığı dönemli bu dönem arasında kültürel bağ oluşturan şeylerö diye konuştu.

KAPISI BİLE 250 YILLIK

Binin üzerinde eserin bulunduğunu belirten Adak, 'En eski ürünlerimiz arasında kafemizin kapısı bulunuyor. Kapımız 250 yıllık tarihe sahip. İnegöl de yıkılan manastırın kapısı artık bizim kafemizin kapısı oldu. 3 aylık çaba sonucunda gördük ki insanlar böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Basmakalıp mekanlardan artık insanlar sıkılmışö şeklinde konuştu.

Kafede İnternet hizmetinin olmadığını kaydeden Adak, 'Çünkü 7'den 70'e herkes internet kullanıyor. Biz bunun önüne geçmek istedikö dedi.

Kafe müşterisi Dilara Karadeniz ise, 'Diğer kafelerden farklı. Oldukça güzel. Bana farklı geldiği için geliyorum. Hiç bu kadar tarihi eseri bir arada görmemiştimö dedi.