Bursa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya geldi. Helikopterle İstanbul Üsküdar'dan havalanan ve saat 13.20 sıralarında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki piste inen Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından saat 14.30'da Gökdere Meydanı'nda halka hitap edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:03 Kaynak: DHA
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