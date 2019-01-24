Son Dakika Haberleri: Bursa Cumhurbaşkanı Özel Korumasının Yeğeni Olduğunu Öne Sürüp, Polisi Tehdit Etti

Bursa Cumhurbaşkanı Özel Korumasının Yeğeni Olduğunu Öne Sürüp, Polisi Tehdit Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit ettiBursa'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobildeki 5 kişi, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit etti

Bursa'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobildeki 5 kişi, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınızö dedi.

Merkez Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından otomobil, Meydancık Mahallesi Gökdere Kavşağı'nda önü kesilerek durduruldu. Otomobilin sürücüsü S.U.E. ile yanındaki Z.Ö., A.K., E.B. ve E.Y. gözaltına alındı. Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden birisi, Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınızö diye tehdit etti.

Yapılan incelemede sürücü S.U.E.'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şüphelilerden E.B.'nin ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:46 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, Cumhurbaşkanı, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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