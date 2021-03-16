Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan açıklaması - Son Dakika

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Öcalan açıklaması
16.03.2021 19:47
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
Sosyal medyada PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne ilişkin çıkan haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Hatalı sollama yapan tırın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu