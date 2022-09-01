Program sonrası Başsavcı Solmaz'ı makamında ziyaret eden Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tebriklerini iletti.

Kaynak: AA

Bursa Adliyesi, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

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