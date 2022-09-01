Bursa Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bursa Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

01.09.2022 11:30
Bursa Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Bursa Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ve Bursa Barosu adına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, adliye içinde düzenlenen kokteylle sona erdi.

Program sonrası Başsavcı Solmaz'ı makamında ziyaret eden Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tebriklerini iletti.

Törene, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

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Kaynak: AA

Bursa Adliyesi, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

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