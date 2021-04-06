Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 15:57
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başsavcı Şen, mesajında, Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan AA'nın, onurlu misyonunu bir asrı aşkın zamandır büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirtti.
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı AA'nın global bir anlayışla yürüttüğü etkili ve tarafsız çalışmalarını takdir ettiğini aktaran Şen, "Dünyanın her yerinde mazlumun sesi olmayı başaran, haksızlığın karşısında duran ve toplumun bilinçlenmesinde etkin rol oynayan AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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